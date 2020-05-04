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Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 04.05.2020 14:21 | Son Güncelleme

Elazığ’da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Olay, İzzetpaşa Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokakta meydana geldi.

Elazığ’da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, İzzetpaşa Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İş yerinin yanında duran M.E. ile aralarında daha önceden husumet bulunan U.Ş.F. karşılaşarak sözlü tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile M.E. çıkardığı silahla U.Ş.F’yi bacağından vurarak yaraladı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden ayrılan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

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