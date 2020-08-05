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Elazığ’da trafo merkezinde yangın

ELAZIĞ HABERLERİ  | 05.08.2020 16:21 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir trafo merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.Olay, Cumhuriyet Mahallesi Dinçer Sokak’ta meydana geldi.

Elazığ’da bir trafo merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Dinçer Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir trafo merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin bir saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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