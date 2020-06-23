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Elazığ’da traktör devrildi: 4 yaralı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 23.06.2020 22:44 | Son Güncelleme

Elazığ’da traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.Kaza,Ağın ilçesi Orta Yabanlı köyü mevkiinde meydana geldi.

Elazığ’da traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza,Ağın ilçesi Orta Yabanlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şefik Uzunoğlu idaresindeki 24 AE 136 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada traktör altında kalan 4 kişi yaralandı.Köy muhtarı Ali Öksüzoğlu ve vatandaşlardan Mustafa Köksal’ın traktörünü vinç gibi kullanmasıysa yaralılar kurtarıldı.
Olay yerine sevk edilen ambulanslarla 4 yaralı Elazığ’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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