Elazığ’da üretilen 5 milyon balık 21 baraja bırakılıyor

Elazığ’da üretilen 5 milyon yavru balık, bölge genelinde 21 baraja bırakılmaya başlandı.

Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü Keban Barajı Su Ürünleri Balık Üretim İstasyonlarında yavru balık üretim hasadı başladı. 5 milyon balık üretimi gerçekleşen istasyonlardan yavru balıkların bölge genelindeki 21 baraja bırakılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda bölge müdürlüğü ekipleri, ilk balıkları Elazığ’da Keban Baraj Gölü’ne, Malatya’da ise Sultansuyu, Polat ve Sürgü baraj göllerine bıraktı. Balıklandırma çalışmalarının Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli il sınırları dahilinde bulunan diğer baraj gölleri ile Van bölgesinde bulunan 3 baraja bırakılacağı aktarıldı.

2020 yılında üretilen 5 milyon adet balık üretimi yapıldığı aktarılan DSİ 9. Bölge Müdürlüğü açıklamasında," Müdürlüklerimizdeki 21 adet baraj gölü balıklandırılacaktır. Bu çerçevede İlk hasat edilen yavru balıklar, bölge müdürlüğümüz teknik ekipleri vasıtasıyla Keban Baraj Gölü ile Malatya ilinde bulunan Sultansuyu, Polat ve Sürgü baraj göllerine bırakılmıştır. Balıklandırma çalışmaları Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli il sınırları dahilinde bulunan diğer baraj gölleri ile devam edecektir"denildi.

Ayrıca, yapılacak çalışma kapsamında toplamda Keban Baraj Gölü’ne 2 milyon 600 bin, Özlüce, Kigı ve Sarımehmet Baraj Göllerine 200 biner adet, Koç Köprü ile Zernek’e 150 bin adet, Kalecik, Pembelik, Beyhan-I, Tatar, Sultansuyu, Çat, Sürgü, Polat, Kutan (Boztepe), Kapıkaya, Gülbahar, Gayt, Aşağıkaleköy, Yukarıkaleköy ve Uzunçayır Baraj Göllerine ise 100’er bin adet balık bırakılacağı kaydedildi.

