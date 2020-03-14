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Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 14.03.2020 11:42 | Son Güncelleme

Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

Evde 20 uyuşturucu hap, 14 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram kokain ve bir miktar esrar ele geçiren ekipler M.İ. ile yanında bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.İ. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.G de kaldığı otele düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Bir miktar uyuşturucu ile yakalanan M.G, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son bir haftada yapılan uygulamalar sırasında ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezaları dolayısıyla aranan 3 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu kullanmak suçundan gözaltına alınan 7 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Elazığ Uyuşturucu

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