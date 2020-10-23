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Elazığ’da uyuşturucu taciri 1 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 23.10.2020 15:22 | Son Güncelleme

Elazığ’da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Elazığ’da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada önce uyuşturucu madde kullanan 5 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan yola çıkan polis, onlara uyuşturucu maddeyi temin eden torbacı olarak bilinen şüpheliler H.K. ve İ.Y’yi tespit etti. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon yapan polis 2 şahsı da yakaladı. Şüphelilerden çeşitli miktarlarda toz esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildiği öğrenildi.
Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak"suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.K. tutuklandı.Diğer şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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