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Elazığ'da vagonların bağlantı kancasını çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

02.12.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da vagonların bağlantı kancasını çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da tren vagonlarında bağlantı kancası çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tren istasyonunda park halindeki vagonlarda 19 bağlantı kancasının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 2 zanlıyı operasyonla yakaladı.

Çalınan malzemeler Devlet Demiryolları yetkilerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Elazığ'da vagonların bağlantı kancasını çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

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