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Elazığ’da yaban hayatına su desteği

ELAZIĞ HABERLERİ  | 28.12.2020 13:19 | Son Güncelleme

Elazığ’da yaban keçilerinin yaşam alanı olan bölgede su kuyusu açıldı.DSİ 13.

Elazığ’da yaban keçilerinin yaşam alanı olan bölgede su kuyusu açıldı.
DSİ 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada:" 40-50 yaban keçisi popülasyonunun bulunduğu Doğa Koruma ve Milli Parkların sorumluluk alanında bulunan Harput Genel Avlak Alanı içinde yaban hayvanlarının ihtiyacı olan suyun temini amacıyla DSİ Genel Müdürlüğümüz ile DKMP Genel Müdürlüğü arasında imzalanan Yaban Hayatı Su İhtiyacının Karşılanması Protokolü çerçevesinde talep edilen su sondaj kuyusu Harput’ta Karataş köyünün yaklaşık 1,5 km güneyinde 150 m derinliğinde açılan ve 5 l/s su verimine sahip su kuyusunun delgisi tamamlanmıştır. Kuyuda inkişaf ve pompa tecrübesi yapılarak kuyunun hidrolik özellikleri ve pompa karakteristikleri belirlenerek motopomp montajı yapılmıştır.Kuyu başı betonu, Motopomp montesi yapılmış, elektrik panosu hazır hale getirilmiştir. DSİ 9. Bölge Müdürlüğümüzce yapılması gereken çalışmalar tamamlanmış olup, Elazığ DKMP Şubesine devri yapılacaktır" denildi.

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