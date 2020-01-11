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  4. Elazığ’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Elazığ’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 11.01.2020 15:53 | Son Güncelleme

Elazığ’da kış mevsimi nedeniyle karla kaplanan yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için yem bırakıldı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından, her kış olduğu gibi bu kış mevsiminde de doğaya yem bırakma çalışması yapıldı.

Elazığ’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Elazığ’da kış mevsimi nedeniyle karla kaplanan yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için yem bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından, her kış olduğu gibi bu kış mevsiminde de doğaya yem bırakma çalışması yapıldı. Ekipler, karla kaplı yüksek rakımlı bölgelerde yaban hayvanların uğrak yerleri olarak belirlenen noktalara 700 kilogram buğday bıraktı.
Mevsim şartlarına göre bölgede yaban hayvanları için başlatılan yiyecek bırakma çalışmalarının belirli periyotlarda devam edeceği belirtildi.

Elazığ’da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

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