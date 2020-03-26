YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da yüz koruyucu ve maske üretimi başladı

Elazığ’da yüz koruyucu ve maske üretimi başladı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 26.03.2020 17:12 | Son Güncelleme

Korona virüsü salgının ülke genelinde görülmeye başlamasının ardından bir çok ilde olduğu gibi Elazığ‘da Halk Eğitim ve Bilim Sanat Merkezi’nde yüz koruyucu siperler ile maske üretimi başladı.Çin’de başlayıp dünyayı etkisine altına alan korona virüsüne karşı Türkiye de sağlık çalışanları yoğun bir mesai harcıyor.

Korona virüsü salgının ülke genelinde görülmeye başlamasının ardından bir çok ilde olduğu gibi Elazığ‘da Halk Eğitim ve Bilim Sanat Merkezi’nde yüz koruyucu siperler ile maske üretimi başladı.
Çin’de başlayıp dünyayı etkisine altına alan korona virüsüne karşı Türkiye de sağlık çalışanları yoğun bir mesai harcıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un talimatıyla ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Halk Eğitim ve Bilim Sanat Merkezleri tarafından sağlık çalışanlarına 3-D yazıcıyla yüz siperi ve maske üretimi başlatıldı.Üretilen maskelerin ücretsiz olarak hastanelere ulaştırılacağı aktarıldı.
Sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “Bakanımız Ziya Selçuk’un talimatı ile yaşadığımız zor süreçte büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımız için yüz koruyucu siper imalatına Bilim Sanat Merkezimizde başlamış bulunuyoruz. Sağlık çalışanlarımız için Bilim Sanat Merkezimizde 3-D yazıcı desteğiyle üretilen yüz koruyucu siperler hiçbir ücret alınmadan ihtiyacı olan hastanelerimize tarafımızdan teslim edilecektir. Ayrıca sağlık çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu maske ihtiyacını Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz aracılığı ile karşılamaya çalışıyoruz. Maske üretiminde görev alan tüm usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz gönüllü olarak büyük bir özveriyle bu işe el attılar. Ürettiğimiz maskeleri ücretsiz olarak ilimizde bulunan hastanelerimize ve bu hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarımıza gönderiyoruz. Bu zor süreci hep birlikte el birliğiyle atlatacağımıza olan inancım tamdır"dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yasak dinlemediler, böyle basıldılar Yasak dinlemediler, böyle basıldılar
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’de orman yangını

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Balıkesir’de 5 yer ’Doğal Sit Alanı’ ilan edecek’

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Jandarmadan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım

Virüs tüm şirketleri vurdu, onlar boş durmuyor

Virüs tüm şirketleri vurdu, onlar boş durmuyor

Elazığ Namaz Vakitleri 26 Mart Perşembe

İmsak
04:47
Sabah
06:10
Öğle
12:34
İkindi
16:03
Akşam
18:48
Yatsı
20:05

Elazığ Nöbetçi Eczaneler26 Mart Perşembe

Çaydaçıra Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Yeni Hayat Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Şerifoğulları:"Bu hadsizlik açıkça devlete ve millete ihanettir"

Başkan Şerifoğulları:"Bu hadsizlik açıkça devlete ve millete ihanettir"

İdlib şehidinin "Şehit olmak kalbime doğuyor" dediği görüntüleri ortayı çıktı

İdlib şehidinin "Şehit olmak kalbime doğuyor" dediği görüntüleri ortayı çıktı

Elazığ’da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Elazığ’da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Elazığ’da keklik markalama envanteri çalışması

Elazığ’da keklik markalama envanteri çalışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.