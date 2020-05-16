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Elazığ’dan kan bağışı desteği sürüyor

ELAZIĞ HABERLERİ  | 16.05.2020 10:57 | Son Güncelleme

Kan stoklarının azalmasının ardından başlatılan bağış kampanyasına Memur-Sen Elazığ Şubesi üyeleri de “Kan Ver Hayat Ver Kızılay’a Destek Ver” sloganıyla destek oldu.Korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarının azaldığının açıklanmasının ardından yurdun dört bir yanında olduğu gibi Elazığ’dan da destek gelmeye devam ediyor.

Kan stoklarının azalmasının ardından başlatılan bağış kampanyasına Memur-Sen Elazığ Şubesi üyeleri de “Kan Ver Hayat Ver Kızılay’a Destek Ver” sloganıyla destek oldu.
Korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarının azaldığının açıklanmasının ardından yurdun dört bir yanında olduğu gibi Elazığ’dan da destek gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Memur Sen Elazığ İl Başkanlığı koordinesinde bağlı diğer sendikaların yönetim ve üyeleri “Kan Ver Hayat Ver Kızılay’a Destek Ver” sloganıyla kan bağışı yaptı. Öğretmenevi önünde bulunan noktaya gelen grup formlarını doldurduktan sonra kan verdi.
Genel merkezlerinin başlattığı kampanyaya Elazığ ailesi olarak katılıp destek olduklarını dile getiren Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, “Korona virüs salgını sürecinde Kızılayımızın kan stoklarının azalması nedeniyle böyle bir kampanyayı gerçekleştiriyoruz. Bir insanı kurtarmak tüm insanlığı kurtarmak gibidir. Kan ver çünkü her insan buna değerdir. Kızılay ve Memur-Sen kriz zamanlarında, insani yardım kampanyalarında, kısaca insanı yaşatmaya matuf her noktada birlikte hareket etmiştir. Bu salgın başladığından beri söylenen iki slogan vardı. Evde kal hayatta kal, hayat eve sığar. Bu akşam buna yeni bir slogan daha ekliyoruz ‘Kan Ver Hayat Ver Kızılay’a Destek Ver’ diyoruz”ifadelerini kullandı.
Korona virüsü nedeniyle kan stoklarının düştüğünü anımsatan Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ise, kan bağışı çağrısı yaptıklarını aktararak, Memurlar konfederasyonuna da destek oldukları için teşekkür etti.

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