Elazığ’ın 2 köyünde sulama projeleri tamamlandı

Elazığ İl Özel İdaresi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla yeni sulama projelerini tamamlayarak hizmete açmaya devam ediyor. Bu çerçevede Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile Palu ilçesi Baltaşı ve Yeşilbayır köylerinde yeni sulama projeleri tamamlandı.

Yeni sulama projelerinde 1 adet 54 tonluk havuz, 52 adet tarla başı prizi, 3 yaya geçidi, 1 yol geçidi, 2 sel geçidi ve toplamda bin 700 metre sulama hattı çalışması yapıldı. Gerçekleştirilen sulama suyu projeleri ile toplam sulanabilir alan 200 dekara çıkarılmış oldu.

Yeni sulama suyu projeleri ile 2 köyde aynı zamanda modern sulama sistemine geçilmesi sağlandı.

