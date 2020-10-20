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Elban: "Adana Gıda İhtisas OSB bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak"

ADANA HABERLERİ  | 20.10.2020 09:22 | Son Güncelleme

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Gıda İhtisas OSB tamamlandığında kentin ve bölgenin ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacağını söyledi.Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Elban’ın başkanlığında gerçekleştirildi.Valilik makam toplantı salonunda Vali Yardımcısı Zafer Öz, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda Ceyhan OSB Bölge Müdürü Beyna Turgut Gürler tarafından bir sunum gerçekleştirildi.Tüzel kişilik kazanan Adana Gıda İhtisas OSB’nin kurulmasına yönelik gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan tüm çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda yapılacak işlemler detaylı bir şekilde görüşülerek yol haritası çizildi.Toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin tüzel kişilik kazanmasının önemli bir adım olduğunu belirtip OSB tamamlandığında Adana’nın ve bölgenin ekonomisine ve istihdamına büyük katkısının olacağını kaydetti.OSB’nin bir an evvel tamamlanması için herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğini ifade eden Vali Elban, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Elban: "Adana Gıda İhtisas OSB bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak"

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Gıda İhtisas OSB tamamlandığında kentin ve bölgenin ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Elban’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik makam toplantı salonunda Vali Yardımcısı Zafer Öz, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda Ceyhan OSB Bölge Müdürü Beyna Turgut Gürler tarafından bir sunum gerçekleştirildi.
Tüzel kişilik kazanan Adana Gıda İhtisas OSB’nin kurulmasına yönelik gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan tüm çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda yapılacak işlemler detaylı bir şekilde görüşülerek yol haritası çizildi.
Toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin tüzel kişilik kazanmasının önemli bir adım olduğunu belirtip OSB tamamlandığında Adana’nın ve bölgenin ekonomisine ve istihdamına büyük katkısının olacağını kaydetti.
OSB’nin bir an evvel tamamlanması için herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğini ifade eden Vali Elban, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Elban:

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