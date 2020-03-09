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Elbistan Belediyesi ‘çöp taksi’ hizmeti başlattı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 09.03.2020 17:39 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde dar sokaklarda ve mesire alanlarında çöplerin toplanabilmesi için “çöp taksi” uygulaması başlatıldı.Çöp taksiler, ara sokaklarda ve bulvarlarda dolaşarak dışarıya atılan çöpleri toplarken vatandaşların talep etmesi halinde de biriken çöplere anında müdahale edecek.Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, konteynırlara sığmayan evsel atıkların kaldırımlara bırakılmasının önüne geçmek, dar sokaklardaki temizliği daha etkin ve hızlı hale getirmek amacıyla acil müdahale timi tarzında ‘çöp taksi’ uygulamasını hayata geçirdi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde dar sokaklarda ve mesire alanlarında çöplerin toplanabilmesi için “çöp taksi” uygulaması başlatıldı.
Çöp taksiler, ara sokaklarda ve bulvarlarda dolaşarak dışarıya atılan çöpleri toplarken vatandaşların talep etmesi halinde de biriken çöplere anında müdahale edecek.
Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, konteynırlara sığmayan evsel atıkların kaldırımlara bırakılmasının önüne geçmek, dar sokaklardaki temizliği daha etkin ve hızlı hale getirmek amacıyla acil müdahale timi tarzında ‘çöp taksi’ uygulamasını hayata geçirdi. İlk etapta 5 araçla başlanan ‘çöp taksi’ uygulaması ile çöpler anlık olarak alınırken, büyük çöp araçlarından kaynaklanabilecek olası trafik aksamalarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.
Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Oktay Ölker, yaptığı açıklamada, vatandaşlara temiz ve düzenli bir kent yaşamı ve sağlıklı bir çevre sunma amacıyla hareket ettiklerini vurguladı.
İnsan ve kent odaklı yönetim anlayışı ile öncelikli olarak vatandaşların talebinin ve memnuniyetinin dikkate alındığı belirten Ölker, “Daha temiz bir Elbistan için yeni bir hizmet daha başlattık. Belediyemiz temizlik işleri müdürlüğü bünyesine kattığımız 5 adet çöp taksi çalışmaya başladı. Çöp taksi uygulaması ile büyük kamyonların girmesi zor olan ara sokaklara, mesire alanlarına daha kolay ve hızlı bir şekilde müdahale edeceğiz. Aracımızın küçük ve seri olmasından dolayı olumsuzluğun yaşandığı bölgeye daha hızlı ulaşıp sorunun çözülmesini sağlayacağız. Şehir içindeki dar caddelerimizde büyük çöp kamyonlarının oluşturacağı trafik aksamalarının da önüne geçmiş olacağız” dedi.
Ölker, “İlk etapta 5 adet olarak hizmet veren çöp taksi araçlarımız ihtiyaç yoğunluğuna göre sayıları artırılacaktır. Ayrıca temizlik işleri müdürlüğümüzde 3 adet yeni çöp kamyonu daha hizmet vermeye başlamıştır. Elbistan’ımız da çöpü alınmamış sokak kalmayacak. Şehrin temizliği bizim en hassas olduğumuz konulardan biri; çünkü halkın sağlığıyla ilgili. Elbistan’ın temizliği, bu şehirde yaşayan, bu şehre konuk gelen herkesin sorumluluğudur. Hemşerilerimizin de bu konuda duyarlı olmalarını ve desteklerini bekliyoruz. Şehrimizi hep birlikte temizleyelim ve temiz tutalım. ‘En iyi temizlik, kirletmemektir’ anlayışıyla Elbistan’ın daha temiz olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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