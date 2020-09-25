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Elbistan Kaymakamlığından sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin açıklama:

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 25.09.2020 23:55 | Son Güncelleme

"Yapılan ilk araştırmada görüntülerin Kur'an kursumuzda yatılı olarak kalan 15 ve 10 yaşlarındaki iki öğrenciye ait olduğu anlaşılmıştır" - "Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat ivedilikle başlatılmıştır"

Elbistan Kaymakamlığı, ilçede müftülüğe bağlı bir Kur'an kursunda çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntülerin kursta yatılı olarak kalan 15 ve 10 yaşlarındaki iki öğrenciye ait olduğunu bildirdi.

İlçedeki bir Kur'an kursuna ait bir odada meydana gelen şiddet olayına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine, Elbistan Kaymakamlığı açıklama yaptı.

"Müftülüğümüze bağlı Bedirefendi Kur’an Kursu'na ait sosyal medyada yayımlanan görüntülerle ilgili basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ilk araştırmada görüntülerin Kur'an kursumuzda yatılı olarak kalan 10 ve 15 yaşlarındaki iki öğrenciye ait olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat ivedilikle başlatılmıştır. Sonucundan kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."

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