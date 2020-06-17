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Elbistan’a 50 bin metrekarelik Kent Meydanı yapılıyor

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 17.06.2020 14:50 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, şehre yeni bir kimlik ve estetik katacak 50 bin metrekare alana sahip Kent Meydanı projesi hayata geçiriliyor.Elbistan’da, belediye hizmet binası, müze ve Mehmet İnan Parkı’nı kapsayacak Kent Meydanı Projesi için geri sayım başladı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, şehre yeni bir kimlik ve estetik katacak 50 bin metrekare alana sahip Kent Meydanı projesi hayata geçiriliyor.
Elbistan’da, belediye hizmet binası, müze ve Mehmet İnan Parkı’nı kapsayacak Kent Meydanı Projesi için geri sayım başladı. Projenin detaylarını anlatan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sosyal etkinlik, tören, sosyal ve kültürel donatı alanlarını kapsayan Kent Meydanı’nı Ceyhan Nehrimizden ayrılan bir kolla oluşturacak adanın da ayrı bir güzellik katacağını ifade etti.
Kültürhan’ı da bünyesinde barındıracak projeyi 82 günde bitirmeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Gürbüz, “Her bir ayrıntısını düşündüğümüz projeyi şehrimizin vizyonu olarak görüyoruz” dedi. Özellikle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın da büyük önem verdiği Kültürhan ile bütünleşecek projedeki destek ve katkılarından dolayı Mahir Ünal’a teşekkürlerini sundu.
Projenin hayata geçirilmesi için saha çalışmalarına en kısa sürede başlayacaklarının bilgisini veren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şu bilgileri aktardı:
“Elbistan’ımızın tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. Kentin önemli güzergâhlarından biri üzerinde ve Ceyhan Nehri kenarında bulunan, belediye hizmet binası, kültür merkezi, müze gibi fonksiyonların içerisinde bulunduğu proje sınırları içerisinde; daha ferah, etrafında bulunan öğelerle ilişkili, tarihi dokuyu yok saymayan, Ceyhan Nehri ile bağlantılı yeni bir kent meydanı oluşturulması için start verdik. İnsanların her alanda daha güzel vakit geçireceği projemiz içerisinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’ın da çok önem verdiği Kültürhan, müze, her türlü toplantı, miting ve konser gibi ihtiyaçları karşılayacak meydan, ahşap seyir ve oturma terasları, seyir cumbaları, kafe, belediye binası, yürüyüş alanlar, dinlenme ve oturma alanları, sinema, tiyatro ve anfi salonu gibi birçok alan yer alacak. Mehmet İnan Parkı’nın doğu tarafından Ceyhan Nehri’nin bir kolunu girdirerek aynı kolu tekrar Ceyhan Nehri’ne akıtacağız. Böylelikle bir ada oluşturmuş olacağız.”
Başkan Gürbüz, Kültürhan’la birlikte 60 milyon TL bütçesi olan proje tamamlandığında Elbistan’ın çehresinin değişeceğini vurguladı. Başkan Gürbüz, “Bu büyük projenin içerisinde Kültürhan da bulunmaktadır. Kültürhan yaklaşık 50 milyon TL bütçeye sahip bir projemiz. Kent Meydanı ise yaklaşık 10 milyon TL. Her ikisi ile birlikte 60 milyon TL’lik bir yatırımdan bahsediyoruz. İnşallah projeler tamamlandığında Elbistan’ın çehresi değişecek. Bize her zaman destek veren AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal’a çok teşekkür ederim” dedi.
Projeyi, çalışmalar başlandıktan sonra 82 gün içinde bitirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Gürbüz, “Elbistan için gecemizi gündüzümüze katıp çalışmaya devam ediyoruz. Bu devasa proje için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah 82 gün gibi kısa bir sürede bitirmiş olacağız. Her zaman dediğimiz gibi biz insanların suya dokunabileceği bir şehir oluşturmayı hedefliyoruz. İnsanlarımız Elbistan Kent Meydanı’na girdiği zaman hoşça vakit geçirmelerini, akşam eve giderken mutlu bir şekilde dönmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

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