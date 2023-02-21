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Elbistan'da AFAD koordinasyonunda kurulan konteyner evlerde yaşam başladı

21.02.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremlerin ikincisinin merkez üssü olan Elbistan'da depremzedeler kurulan konteyner kentte yaşamaya başladı.

Depremin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler ilçenin birçok noktasında kurulan çadır kentlerde barınıyor.

AFAD, depremzedelerin konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürmeleri için hızla çalışma başlattı. Bu kapsamda Pınarbaşı Mahallesi'nde AFAD koordinasyonunda Hikmet Kiler Vakfınca konteyner kent kuruldu.

İçerisinde oyun alanı, sağlık ocağı, fırın, yemekhane, çamaşırhane ve mescidin bulunduğu konteyner kentte 63 eve depremzedeler yerleşmeye başladı.

İlçede kurulan konteyner kentleri koordine eden AFAD Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Sadi Ergin, depremzedeleri ziyaret etti.

"İLK ETAPTA 63 KONTEYNERİMİZİ HEMEN HİZMETE AÇTIK"

Konteyner kentte ailesiyle kalan 7 aylık Nisa bebeği seven Ergin, AA muhabirine, depremin olduğu ilk andan itibaren AFAD olarak 11 ilde diğer kurumlarla çalışma yaptıklarını söyledi.

Elbistan'da ilçenin 5 farklı noktasında çadır kent kurduklarını anlatan Ergin, "Vatandaşımızın yaralarının en hızlı şekilde sarılması için vatandaşımızın eski refahına, sağlığına, huzuruna ya da bulunduğu konfora kavuşması için en azından yeme içmeyle ilgili sorunlarını ilk dakikadan itibaren çözmeye çalıştık." dedi.

Konteyner kentler konusunda Elbistan'da önemli çalışmalara imza atıldığını belirten Ergin, şunları kaydetti:

"İlk etapta 63 konteynerimizi hemen hizmete açtık. Buraya öncelikle ağır hasarlı binalardan çıkıp yakını vefat etmiş, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile küçük bebeği olanlar ve engelli vatandaşlarımızı yerleştiriyoruz. Bunun dışında şu an 3 noktada çok büyük konteyner merkezleri oluşturuyoruz. Oralarda 4 binin üzerinde alanın şu an altyapısı hazırlanıyor. En geç bir hafta içerisinde oralarda da yaşam başlayacak."

Ergin, vatandaşların şu an çadırlardan konteyner kentlere geçişini sağlamaya başladıklarını, bir taraftan kalıcı konut yer seçimleriyle ihalelerin ve hazırlıkların yapıldığını kaydetti.

Konteyner kentte kalan Erol Gül de depremde evlerinin hasar gördüğünü, bir süre çadırda kaldıktan sonra konteynerde yaşamaya başladıklarını söyleyerek, "Depremin ilk anından bu yana AFAD, devletimiz ve vatandaşlarımız bizim için çalıştı. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Kadriye Gül ise çocuklarıyla artık daha sıcak bir ortamda hayatlarını sürdürdüklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Elbistan afad

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