YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Elden Ele Gönül Çarşısı ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Elden Ele Gönül Çarşısı ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.09.2020 11:34 | Son Güncelleme

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün sosyal belediyecilik alanındaki hizmetlerinden Elden Ele Gönül Çarşısı’nda kısa sürede bin 500’ü aşkın çeşitli giyim eşyası ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.Açılışı geçtiğimiz aylarda, geniş katılımlı bir törenle ve dualarla yapılan Gebze Belediyesinin sosyal belediyecilik hizmeti Elden Ele Gönül Çarşısı, ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri aynı paydada buluşturuyor.

Elden Ele Gönül Çarşısı ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün sosyal belediyecilik alanındaki hizmetlerinden Elden Ele Gönül Çarşısı’nda kısa sürede bin 500’ü aşkın çeşitli giyim eşyası ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.
Açılışı geçtiğimiz aylarda, geniş katılımlı bir törenle ve dualarla yapılan Gebze Belediyesinin sosyal belediyecilik hizmeti Elden Ele Gönül Çarşısı, ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri aynı paydada buluşturuyor. Gebzelilerin ihtiyaç fazlası ve giyilebilir giysilerini bağışladı Elden Ele Gönül Çarşısı ile giysi ihtiyacı olan vatandaşlara destek olunuyor. Giyim firmalarından da kıyafet desteğinin sağlandığı Elden Ele Gönül Çarşısı’nda 2 ay gibi kısa bir süre zarfından bin 500’ü aşkın çeşitli giyim eşyası ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştırıldı.
15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı kompleksi içerisinde yer alan mağazaya gelen ihtiyaç sahiplerine; uzman ekipler tarafından yıkanan, sterilize edilen ve ütülenen giysiler takdim ediliyor. Gebzeli hemşehrilerine katkılarından ve bağışlarından ötürü teşekkür eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hayırseverlerden gelen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade etti.

Elden Ele Gönül Çarşısı ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayatımın en güzel 4 yılı' Bakın nereden mezunmuş! 'Hayatımın en güzel 4 yılı' Bakın nereden mezunmuş!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Biga’da çeltik hasadı yapıldı
Biga’da çeltik hasadı yapıldı
Kadıköy’de havai fişek kullanımı yasaklandı
Kadıköy’de havai fişek kullanımı yasaklandı
Devrekani hayvan pazarı 2 hafta kapatıldı
Devrekani hayvan pazarı 2 hafta kapatıldı
Milas’ta yeni hastane hizmete başladı
Milas’ta yeni hastane hizmete başladı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
10 gün içerisinde ikinci kez yandı
10 gün içerisinde ikinci kez yandı

Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Eylül Salı

İmsak
05:00
Sabah
06:27
Öğle
13:03
İkindi
16:38
Akşam
19:29
Yatsı
20:51

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Petek Eczanesi
Gebze
Fatih Eczanesi
Izmit
Dilek Eczanesi
Golcuk
Meral Eczanesi
Karamursel
Merve Eczanesi
Izmit
Mine Eczanesi
Darica
Nilüfer Eczanesi
Gebze
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.