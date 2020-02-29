YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Elektrik akımına kapılan genç, kalp masajıyla hayata döndürüldü

Elektrik akımına kapılan genç, kalp masajıyla hayata döndürüldü

ZONGULDAK HABERLERİ  | 29.02.2020 17:43 | Son Güncelleme

Devrek’te doğal gaz çalışması yaparken elektrik akımına kapılan ve kalbi duran bir kişi kalp masajı ile hayata döndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi Tabaklar Sokak’ta doğal gaz çalışması yaparken, metal boruyu elektrik diğerindeki tellere değdirmesi sonucu elektrik akımına kapılan A.Y.

Devrek’te doğal gaz çalışması yaparken elektrik akımına kapılan ve kalbi duran bir kişi kalp masajı ile hayata döndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi Tabaklar Sokak’ta doğal gaz çalışması yaparken, metal boruyu elektrik diğerindeki tellere değdirmesi sonucu elektrik akımına kapılan A.Y. (37) isimli bir işçi bir anda yere yığıldı. Elektik akımı sonucu kalbi duran işçi olay yerine gelen 112 ekiplerinin kalp masajı neticesinde yeniden hayata döndürüldü.
Ambulansta ve Devrek Devlet Hastanesindeki personelin yoğun çalışmaları sonucunda duran kalbi yeniden çalıştırılan işçi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite Hastanesine sevk edildi. İşçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk kez dondurma yiyen kedinin komik tepkisi İlk kez dondurma yiyen kedinin komik tepkisi
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sivas’ta araç sayısı arttı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Zonguldak Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:22
Öğle
13:10
İkindi
16:16
Akşam
18:49
Yatsı
20:08

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Hekim Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yılmaz'ın şehadet haberi babasına verildi

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yılmaz'ın şehadet haberi babasına verildi

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Asker kardan adam ilgi odağı oldu

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Meteorolojik uyarı sonrası valilik toplandı

Kamyon İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Kamyon İle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.