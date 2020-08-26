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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

DENİZLİ HABERLERİ  | 26.08.2020 22:07 | Son Güncelleme

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bir süt fabrikasında çalışan işçi, süt tankından numune aldığı sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.Olay, Acıpayam ilçesi Ucarı Mahallesi’nde meydana geldi.

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bir süt fabrikasında çalışan işçi, süt tankından numune aldığı sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Olay, Acıpayam ilçesi Ucarı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde bir süt fabrikası çiftliğinde meydana geldi. 36 yaşındaki Veli Aytan, süt tankerinin üzerine çıkarak, numune almak istediği sırada elektrik çarptı. Tankın üzerinde elektrik akımına kapılan işçi yere düştü. Çevredekilerin Aytan’ın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. İhbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Aytan’ın hayatını kaybettiğini belirtti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aytan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Acıpayam Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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