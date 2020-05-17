Elektrik akımına kapılan tarım işçisi hayatını kaybetti

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Ardıçlı köyünde elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu tarım işçisi Beşar Supi Ali, hayatını kaybetti.

Olay 14 Mayıs Perşembe günü Keçiborlu ilçesine bağlı Ardıçlı köyünde meydana geldi. Gül toplamak için köye gelen tarım işçisi Beşar Supi Ali(25), konakladığı çadırda elektrik akımına kapıldı. Beşar Supi Ali’ye ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Keçiborlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Ali, yolda yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

