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Elektrik faturası ödemelerinde sosyal mesafesiz kuyruk

AYDIN HABERLERİ  | 20.05.2020 15:03 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesindeki AYDEM şubesi önünde oluşan sosyal mesafesiz kuyrukta, vatandaşlar elektrik faturalarını ödemek için dakikalarca sıra bekledi.

Aydın’ın Efeler ilçesindeki AYDEM şubesi önünde oluşan sosyal mesafesiz kuyrukta, vatandaşlar elektrik faturalarını ödemek için dakikalarca sıra bekledi. Vatandaşlar buna mecbur olduklarını faturalarını ödemeseler elektriklerinin kesileceğini ifade ettiler.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında birçok özel-kamu bankası ve birçok firma vatandaşların evlerinde kalması amacıyla ödemeleri erteleme kolaylığı ve benzeri çözümler üretti. Geçtiğimiz günlerde AYDEM abonelerine gelen, borcunu ödemeyen abonelerin elektriğinin kesileceği mesajı şubeler önünde yoğunluk oluşmasına ve hastalığın yayılmasına davetiye çıkarmıştı. Bugün Cuma Mahallesi Egemenlik Bulvarı üzerinde bulunan AYDEM şubesinde yine aynı görüntüler yaşandı. Şube önünde elektrik faturasını ödemek ve diğer işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlar sosyal mesafesiz kuyruk içerisinde sıra bekledi.
Virüse karşı maske takan ve kendilerince önlem alan vatandaşlar, bu tür kuyrukların AYDEM önünde hep oluştuğunu, faturalarını ödemezlerse bu sefer elektriklerinin kesileceğini, insanların da bir yere kadar buna tahammül edebileceğini belirterek, firmanın korona virüse karşı bu yoğunluğun oluşmasını engelleyecek adımlar atması gerektiğini ifade ettiler.

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