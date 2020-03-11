Elektrik hatları yenileme çalışması yapılacak

Zonguldak’ın Kdz. Ereğli Belediyesi ilçe genelinde elektrik hatları yenileme çalışması yapacağını bildirdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi’nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Kdz. Ereğli Belediyesi’nin izniyle yapılacak çalışmalar sonrası ilçede elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi, artan elektrik ihtiyacının karşılanması ve ekonomik ömrünü doldurmuş tesisatın yenilenmesi sağlanacak. Bu kapsamda çalışmalar Müftü Mahallesi’nde (İbrahim Efe Sokak - Abdi İpekçi Caddesi - Karanfil Sokak - Şadan Sönmez Sokak - Aktaş Sokak - Alemdar Caddesi - Demirciler Sokak) 12 Mart Perşembe gününden itibaren başlayacak. Yenileme çalışmaları sırasında planlı enerji kesintileri Başkent Elektrik Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nce ayrıca kamuoyuna duyurulacak. 2020 yılı Kdz. Ereğli yatırım çalışmaları daha sonra Akarca Mahallesi (İstiklal Caddesi - Mustafa Güneri Caddesi - Kız Kapısı Caddesi), Kepez Mahallesi Uyuyan Güzel Sokak ve Ömerli Mahallesi Kaynarca Konutları Kaynarca Caddesi’nde devam edecek.”

