Elektrikli motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Girne Mahallesi’nde saat 23.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki M.Ö idaresindeki 09 AN 452 plakalı otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan motosiklet sürücüsününe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Elektrikli motosiklet sürücüsünün 1,68 promil alkollü olduğu tespit edilirken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

