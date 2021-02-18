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Elektrikli otobüs yollarda

18.02.2021 16:46 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi ulaşıma kolaylık ve çevreye katkı sağlamak amacıyla hayata geçirmeyi planladığı elektrikli otobüs, KL 08 Sarısu Güzeloba hattında test sürüşü yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi ulaşıma kolaylık ve çevreye katkı sağlamak amacıyla hayata geçirmeyi planladığı elektrikli otobüs, KL 08 Sarısu Güzeloba hattında test sürüşü yaptı. Antalya merkezde belirlenen hatlarda deneme sürüşü yapmaya devam edecek olan elektrikli otobüs vatandaşlardan tam not aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in hedefleri arasında yer alan ve toplu ulaşımın geleceği olarak görülen elektrikli otobüsle ilgili test sürüşlerine devam ediyor. İlk test sürüşünü nostalji tramvay hattında yapan elektrikli otobüs şehir içi hatlarda da deneniyor. Modern ve çevre dostu elektrikli otobüs, kent içi ulaşımda deneme seferini gerçekleştiriyor.

“Modern ve çevreci”
Tamamen yerli üretim olan elektrikli otobüs şehir içi toplu ulaşımda test sürüşünü Sarısu- Güzeloba güzergahı üzerindeki KL 08 hattında yapıyor. 10.7 metre uzunluğundaki elektrikli otobüsün merkezde belirlenen bazı hatlarda deneme sürüşüne devam etmesi planlanıyor. Elektrikli otobüs günümüz şartlarına uygun, konforlu, sessiz, çevre dostu ve engelli vatandaşların çok rahatlıkla kullanabilecekleri bir ulaşım aracı olarak dikkat çekiyor. Egzoz emisyonu sıfır olan elektrikli araç 90 yolcu kapasiteli.
En kısa süre içerisinde toplu taşıma sistemine entegre edilmesi planlanan elektrikli otobüs Antalyalı vatandaşlardan da tam not aldı. Deneme sürüşleri ile halkın beğenisine sunulan elektrikli otobüs ilk seferinde Antalya caddelerinde büyük ilgi topladı. Otobüsü dikkatle inceleyen vatandaşlar yetkililerden bilgi alırken, bazı vatandaşlar da otobüsün fotoğrafını ve videosunu çekti.

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