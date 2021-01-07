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Eleşkirt’te kütüphane açılışı

AĞRI HABERLERİ  | 07.01.2021 15:07 | Son Güncelleme

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, “1000 Okul Projesi” kapsamında okulda oluşturulan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, “1000 Okul Projesi” kapsamında okulda oluşturulan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Okulun sergisini gezip okul yöneticisinden bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, “1000 Okul Projesi” kapsamında okulda oluşturulan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, daha sonra okulun koridor duvarlarının yabancı dil ve elektronik görselleri ile donatıldığı alanları inceledi. Okulun öğrencilere yönelik hazırladığı kızakları öğrencilere dağıtan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okulda yapılan çalışmalardan dolayı okul yöneticileri ve öğretmenlere teşekkür etti. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin’in ziyaretine İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Erol İsen, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş ve okul müdürleri eşlik etti.

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