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Eleşkirt’te yollar ve kaldırımlar yıkanarak dezenfekte edildi

AĞRI HABERLERİ  | 25.06.2020 10:55 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Eleşkirt İlçesi’nde bulunan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddelerde bulunan kaldırımlar, İlçe Belediye Başkanı Ramazan Yakut’un da bizzat katıldığı çalışmalarla yıkanarak dezenfekte edildi.Eleşkirt İlçesi’nde bulunan Cumhuriyet Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Van Caddesi ve Postane Caddesi’nde bulunan yollar ve kaldırımları yıkama çalışmaları sabah saat 6’da İlçe Belediye Başkanı Ramazan Yakut’un da katılımıyla başladı.Korona virüse karşı gerekli önlemleri aldıklarını belirten İlçe Belediye Başkanı Ramazan Yakut, “Korona virüsle mücadelede vatandaşlarımızı korumaya yönelik tedbirleri sağlamaya çalışıyoruz.

Ağrı’nın Eleşkirt İlçesi’nde bulunan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddelerde bulunan kaldırımlar, İlçe Belediye Başkanı Ramazan Yakut’un da bizzat katıldığı çalışmalarla yıkanarak dezenfekte edildi.
Eleşkirt İlçesi’nde bulunan Cumhuriyet Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Van Caddesi ve Postane Caddesi’nde bulunan yollar ve kaldırımları yıkama çalışmaları sabah saat 6’da İlçe Belediye Başkanı Ramazan Yakut’un da katılımıyla başladı.
Korona virüse karşı gerekli önlemleri aldıklarını belirten İlçe Belediye Başkanı Ramazan Yakut, “Korona virüsle mücadelede vatandaşlarımızı korumaya yönelik tedbirleri sağlamaya çalışıyoruz. Bugün de sabahın erken saatlerinde buraya gelerek vatandaşların sık kullandığı cadde ve sokaklarda bulunan yolları ve kaldırımları yıkadık.” İfadelerine ver verdi.

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Merkez
Lokman Eczanesi
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Can Eczanesi
Dogubayazit
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Eleskirt
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Patnos
Elif Eczanesi
Taslicay
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