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Elindeki köstebek tabancası ateşlerken hayatını kaybetti

UŞAK HABERLERİ  | 01.10.2020 22:13 | Son Güncelleme

Uşak’ta, 77 yaşındaki bir adam, köstebek tabancasının ateşlenmesi sonucunda hayatını kaybetti.Olay, Uşak merkeze bağlı Kaşbelen köyünde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Ali Osman Akkaya (77), evinde merdivenlerden indiği esnada elinde bulunan köstebek tabancasının ateşlenmesi sonucunda kafasından yaralandı.

Uşak’ta, 77 yaşındaki bir adam, köstebek tabancasının ateşlenmesi sonucunda hayatını kaybetti.
Olay, Uşak merkeze bağlı Kaşbelen köyünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Ali Osman Akkaya (77), evinde merdivenlerden indiği esnada elinde bulunan köstebek tabancasının ateşlenmesi sonucunda kafasından yaralandı. İbbarlar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Olaysyerine gelen sağlık ekipleri Akkaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Akkaya’nın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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Uşak Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
05:30
Sabah
06:51
Öğle
12:57
İkindi
16:16
Akşam
18:53
Yatsı
20:09

Uşak Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Besci Eczanesi
Merkez
Demet Eczanesi
Merkez
Göksel Eczanesi
Merkez
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