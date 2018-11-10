Elmander Galatasaray'ın transfer hedefini açıkladı

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından oyuncu izleme komitesinde görev yapan Johan Elmander, İsveç basınına röportaj verdi. Galatasaray'da şu anda danışman olarak çalıştığını ve İskandinav ülkelerinde oyuncu izlediğini, kulübe rapor verdiğini söyleyen Elmander, kariyeriyle ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı.
Johan Elmander'in İsveç basınına verdiği röportajda Galatasaray ile ilgili söyledikleri şu şekilde:
"GALATASARAY İSKANDİNAV LİGLERİ'NDEN OYUNCU TAKİP EDİYOR"
Galatasaray'da gözlemci ve danışman olarak çalışıyorum. İskandinav ülkelerinden oyuncular hakkında bilgi veriyorum. Kulüp buradaki oyuncuları takip ediyor. Ocak ayı için çalışmalar yapılıyor.
"GALATASARAY'DA 2 YIL KALBİMLE OYNADIM"
İstanbul'a gittiğimde her zaman çok iyi karşılanıyorum. En çok takdir ettiğim ve kendimi en iyi hissettiğim ülkedir Türkiye. Çünkü kalbimle oynadım ve her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Belki çok uzun süre Galatasaray'da forma giymedim. 2 yıl oynadım ama dolu dolu 2 yıl geçirdim. (FUTBOL ARENA)
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