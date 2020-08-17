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“Eltilerin Savaşı” özel gösterimine yoğun ilgi

ANKARA HABERLERİ  | 17.08.2020 11:02 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediye’sinin düzenlediği açık hava sineması renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Gölbaşı Belediye’sinin düzenlediği açık hava sineması renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. “Eltilerin Savaşı” filminin özel gösteriminin yapıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ramazan Şimşek vatandaşların araçlarını tek tek ziyaret ederek sohbet etti.
Sosyal aktivite alanlarının sınırlı şekilde gerçekleştiği günlerde vatandaşlarına eğlence imkanı sunan Gölbaşı Belediyesi araçlı özel gösterimde misafirlerini ağırladı. Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği film gösteriminde vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Ramazan Şimşek araçları ziyaret ederek bilgi aldı. Halk sağlığı için sosyal mesafe kurallarına uyarak etkinlik planlamalarını önümüzdeki dönemde de gerçekleştireceklerini belirten Başkan Şimşek, “ Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgi bizleri de çok mutlu ediyor. Pandemi süreci ile sosyal hayatımızdan biraz uzak kaldık. Önce sağlık diyoruz. Ancak bu süreçte herkesin sosyal mesafe kurallarına uyarak imkanlardan yararlanması için elimizden geleni yapacağız. Açık hava sinemamıza ilgi gösteren misafirlerimiz ile sohbet etme imkanımız oluyor. Onların taleplerini de bizzat kendilerinden dinleyerek değerlendiriyoruz. Bizler için vatandaşlarımızla her platformda biraraya gelmek önemli” diye konuştu.

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