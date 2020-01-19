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  4. Elvankent AYM’den anlamlı etkinlik

Elvankent AYM’den anlamlı etkinlik

ANKARA HABERLERİ  | 19.01.2020 12:44 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Elvankent Aile Yaşam Merkezi (AYM), “Beyaz Baston Görme Engeliler Haftası”nda anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı.Elvankent Aile Yaşam Merkezi üyeleri, görme engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla örnek bir etkinlik düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Elvankent Aile Yaşam Merkezi (AYM), “Beyaz Baston Görme Engeliler Haftası”nda anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı.
Elvankent Aile Yaşam Merkezi üyeleri, görme engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla örnek bir etkinlik düzenledi. Merkez yöneticisi Yasemin Eraslan, hazırladıkları “Beyaz Baston” programı ile görme engelli vatandaşların kent yaşamında yaşadıkları ya da karşılaştıkları zorlukları anlamak istediklerini söyledi. Başkentlilerin yoğun katılım gösterdiği programda AYM Gençlik Merkezi üyesi Ceren Selefin Şencan işaret dili ile İstiklal Marşı’nı okuttu. Engelli üyelerden Burcu Korkmaz’ın pandomim gösterisi seyircilerden büyük alkış alırken, doğuştan görme engelli olan Çağla Çelik’in yaptığı konuşma ise herkesi duygulandırdı.
Elvankent Aile Yaşam Merkezi Karate Eğitmeni Serap Cengiz, çocukların erken yaşta bu tarz konularda farkındalık kazanmalarının gerektiğini ve herkesin empati yapması gerektiğini vurguladı.
Gençlik Merkezi üyesi öğrenciler gözleri bağlı şekilde beyaz bastonla yürüyerek, “Empati Parkuru” etkinliğinde bir araya geldiler. Gençlik Merkezi üyelerinden Yelda Tuğal, “Bu etkinlik sayesinde görme engelli arkadaşlarımızın ne hissettiklerini anladık ve arkadaşlarımıza karşı önyargılı davranmamayı öğrendik” derken, Melek Nur Karayağız ise, “Görme engelli arkadaşlarımıza nasıl yaklaşmamız gerektiğini öğrendik” dedi.
Empati Parkuru’na katılan Osman Gazi Öztürk, “Görme engelli arkadaşlarımızın yerinde bizler de olabilirdik. Empati Parkuru’nda gözlerimiz bağlandığında göremeyen arkadaşlarımızın neler hissettiğini daha iyi anladık” ifadelerini kullandı.
Sinevizyon gösterisi ile devam eden program, AYM Keman Eğitmeni Efrahim Öztunç’un keman dinletisi ile sona erdi.

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