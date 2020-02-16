Emanet aldığı otomobille kaza yaptı

Denizli’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kaza sonrası araç içerisinde büyük panik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde İzmir Bulvarında meydana geldi. Yaşar Celal C. idaresindeki 20 ALV 15 plakalı otomobil, Kıymet Ş. yönetimindeki 20 BVZ 679 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Kıymet Ş. idaresindeki otomobil emniyet şeridine kadar sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Yaşar Celal C.’yi ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza sonrası araçlarda bulunanlar arasında büyük panik yaşandı.

Öte yandan, Kıymet Ş.’nin kullandığı aracı arkadaşından kısa süreliğine bir yere gitmek için geçici süre ile emanet aldığı öğrenildi.

