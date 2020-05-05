EMD İzmir’den basın mensuplarına sağlık paketi

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde sahada görev yapan basın mensuplarına dağıtılmak üzere üçüncü kez sağlık paketleri hazırladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege Serbest Bölgesi İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ), Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Luna Elektrik Elektronik destekleriyle iki kez sahada çalışan basın mensuplarına sağlık paketi dağıttıklarını hatırlatan EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, üçüncü defa dağıtım için sağlık paketi hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirdi. Önceki sağlık paketlerinde İzmir ve İstanbul basınında günlük gazete, televizyon ve haber ajanslarında sahada çalışan basın mensuplarına dağıtım yaptıklarını anımsatan Demircan, "İlk iki sağlık paketi dağıtımlarımızda internet medyası ve süreli yayınlarda çalışan basın mensubu arkadaşlarımıza dağıtım yapamamıştık. Bu sefer İzmir internet medyasında ve süreli yayınlarda çalışan arkadaşlarımız öncelikli bir dağıtım planlıyoruz. Bu sağlık paketini hazırlamamıza katkı sağlayan Ege Genç İş İnsanları Derneği, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Luna Elektrik-Elektronik A.Ş. ve İzeltaş El Aletleri A.Ş.’ye destekleri nedeniyle teşekkür ediyoruz" diye konuştu.