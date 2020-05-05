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EMD İzmir’den basın mensuplarına sağlık paketi

İZMİR HABERLERİ  | 05.05.2020 10:44 | Son Güncelleme

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde sahada görev yapan basın mensuplarına dağıtılmak üzere üçüncü kez sağlık paketleri hazırladı.Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege Serbest Bölgesi İşleticisi A.Ş.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde sahada görev yapan basın mensuplarına dağıtılmak üzere üçüncü kez sağlık paketleri hazırladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege Serbest Bölgesi İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ), Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Luna Elektrik Elektronik destekleriyle iki kez sahada çalışan basın mensuplarına sağlık paketi dağıttıklarını hatırlatan EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, üçüncü defa dağıtım için sağlık paketi hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirdi. Önceki sağlık paketlerinde İzmir ve İstanbul basınında günlük gazete, televizyon ve haber ajanslarında sahada çalışan basın mensuplarına dağıtım yaptıklarını anımsatan Demircan, "İlk iki sağlık paketi dağıtımlarımızda internet medyası ve süreli yayınlarda çalışan basın mensubu arkadaşlarımıza dağıtım yapamamıştık. Bu sefer İzmir internet medyasında ve süreli yayınlarda çalışan arkadaşlarımız öncelikli bir dağıtım planlıyoruz. Bu sağlık paketini hazırlamamıza katkı sağlayan Ege Genç İş İnsanları Derneği, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Luna Elektrik-Elektronik A.Ş. ve İzeltaş El Aletleri A.Ş.’ye destekleri nedeniyle teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Dezenfektanlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından
Pakette maske, siperlik, kolonya ve dezenfektan bulunduğunu belirten Demircan, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından üretilen yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı BOREL’i İzmir’deki gazetecilere ulaştıran bakanlık yetkililerine de teşekkür ediyoruz" dedi. Sağlık Bakanlığının her gün yaptığı paylaşımlara göre Covid-19 salgınının kontrol altına alınmak üzere olduğunu görmekten mutlu olduklarının altını çizen Demircan sözlerini şöyle tamamladı: "Son günlerde iyileşen hasta sayılarındaki artış, virüse yakalanan vaka sayılarındaki düşüş doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu süreçte canları pahasına çalışan sağlık çalışanlarımıza şükran borçluyuz. Sosyal mesafeyi koruyup kendimizi izole ederek sağlık çalışanlarımıza en büyük katkıyı sağlamış olacağız. Yetkililerin çağrılarına uyduğumuz takdirde 11 Mayıs’tan itibaren başlayacağı açıklanan normalleşme adımlarının Ramazan Bayramı sonrasında hızlanacağını ve Covid-19’u yeneceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz."

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Mert Eczanesi
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Bayindir
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