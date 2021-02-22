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Emekli imamlara teşekkür plaket

22.02.2021 18:17 | Son Güncelleme:
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Çorum’un Osmancık ilçesinde emekli olan 6 imam hatibe ilçe müftülüğü tarafından hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.Osmancık İlçe Müftülüğü Aşıkbükü Köyü İmam Hatibi Muharrem Arıcı, Çayırköy Camii İmam Hatibi Elhami Kurt, Karalar Güney Köyü Ahatlı Mahallesi İmam Hatibi Nurettin Kaya, Güvercinlik Köyü İmam Hatibi Mustafa Sekili, Yeşilçatma Camii İmam Hatibi Selami Karakuş, Ardıç Köyü Camii İmam Hatibi Halim Kocakuzgun emekli oldu.

Çorum’un Osmancık ilçesinde emekli olan 6 imam hatibe ilçe müftülüğü tarafından hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.
Osmancık İlçe Müftülüğü Aşıkbükü Köyü İmam Hatibi Muharrem Arıcı, Çayırköy Camii İmam Hatibi Elhami Kurt, Karalar Güney Köyü Ahatlı Mahallesi İmam Hatibi Nurettin Kaya, Güvercinlik Köyü İmam Hatibi Mustafa Sekili, Yeşilçatma Camii İmam Hatibi Selami Karakuş, Ardıç Köyü Camii İmam Hatibi Halim Kocakuzgun emekli oldu. Emekli olan imamlara müftülük binasında plaket verildi.
Emekli olan imam hatiplere plaketleri İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makinacı, İlçe Nüfus Müdürü Adanan Kumtemur, İlçe Tarım Müdürü Sait Ekici, Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Gürer, Kadastro Müdürü Sedat Öztürk tarafından verildi.
Osmancık İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın; “Din görevliliği fiziki zaman süresi itibariyle az gibi görünse de 24 saati kapsayan bir hizmet olduğu için zordur. Hocalık zor bir iş bu zorluk içerisinde İnşallah kardeşlerimizde başarıya ulaştılar ve emekliliğe kavuştular. Ancak birçok meslek erbabında olduğu gibi imamlıkta emeklilik diye bir şey yok. Kardeşlerimize de bundan sonraki hayatlarında üstün başarılar, ailesiyle, çocuğuyla, torunuyla sağlıklı ömürler yaşamalarını diliyorum" dedi.
Din hizmetleri görevinde 34 ve 35’nci senesini tamamlayarak emekliliğe ayrılan imam hatipler görev yaptıkları süre içerisinde başlarından geçen unutamadıkları hatırları anlatıp, hizmet vermekten son derece mutlu olduklarını belirttiler.
Daha sonra emekli olan imam hatipler günün anısına çekinilen hatıra fotoğrafının ardından müftülük personeli ve törende bulunanlarla helalleştiler.

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