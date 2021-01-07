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Emekli öğretmen 103 yaşında hayatını kaybetti

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.01.2021 12:21 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ikamet eden 103 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Asım Kibaroğlu, evinde hayatını kaybetti.Gölcük Değirmendere’de yaşayan ve çevresinde oldukça sevilen Emekli Öğretmen Hüseyin Asım Kibaroğlu 103 yaşında vefat etti.

Emekli öğretmen 103 yaşında hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ikamet eden 103 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Asım Kibaroğlu, evinde hayatını kaybetti.
Gölcük Değirmendere’de yaşayan ve çevresinde oldukça sevilen Emekli Öğretmen Hüseyin Asım Kibaroğlu 103 yaşında vefat etti. Kirabaroğlu’nun rahatsızlanması sonucu eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede emekli öğretmenin vefat ettiği belirledi.Hastane morguna kaldırılan Kibaroğlu’nun cenazesinin, Cuma günü kılınacak cenaze namazı sonrasında Değirmendere mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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