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Emekli polis memuru yaşamını yitirdi

SAKARYA HABERLERİ  | 15.02.2020 16:25 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 18 yıl görev yapan emekli polis memuru, geçirdiği amansız hastalık sonrasında hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre Kaynarca ilçesi Orta Mahallede ikamet eden ve 18 yıllık görev yaptığı Emniyet teşkilatından 3 yıl önce emekli olan 53 yaşındaki eski polis memuru Şemin Karahan, geçirdiği kaza sonucu kalça kemiğinde kırık meydana geldi.

Emekli polis memuru yaşamını yitirdi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 18 yıl görev yapan emekli polis memuru, geçirdiği amansız hastalık sonrasında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Kaynarca ilçesi Orta Mahallede ikamet eden ve 18 yıllık görev yaptığı Emniyet teşkilatından 3 yıl önce emekli olan 53 yaşındaki eski polis memuru Şemin Karahan, geçirdiği kaza sonucu kalça kemiğinde kırık meydana geldi. Yaklaşık 2 yıldır evinde yatağa mahkum şekilde yaşayan ve bu süre içinde beyin tümörü ameliyatı olan Karahan, 4 gün önce rahatsızlanarak Kocaeli’de bir hastaneye kaldırıldı. Karahan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olan Karahan’ın cenazesi yarın Kaynarca Aile Kabristanlığında toprağa verilecek.

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