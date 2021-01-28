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Emeklilerden ihtiyaç sahibi ailelere yardım

28.01.2021 18:28 | Son Güncelleme:
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Çorum’un Osmancık ilçesinde buluşan emekliler, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattılar.Edinilen bilgilere göre Ankara’da ikamet eden emekli Albay Mehmet Ceylan ve arkadaşları sosyal farkındalık projesi altında Çorum’un Osmancık ilçesinde buluşarak ihtiyaç sahiplerine ulaştı.Kamuda çalışan ve emekli olan arkadaşları ile birlikte Osmancık Muhtarlar Derneği’ni ziyaret eden Mehmet Ceylan burada dernek başkanı Faruk Delibaş ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte projelerinden bahisle ihtiyaç sahibi ailelere yardım konusu üzerine görüştü.Dernek başkanı Faruk Delibaş, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çalışkan, Muammer Demir, ve Yaşar Tezer ile görüşmelerini sürdüren emekliler ilk olarak ilçeye bağlı Doğan Köy’de tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak yardımda bulundular.Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşımın önemini dile getiren emekli Albay Mehmet Ceylan; “ Ankara’da arkadaşlarla birlikte bir araya gelerek soysal farkındalık projesi olarak ihtiyaç sahiplerine yardım etme ve ihtiyaçlarını gidermek için karar aldık.

Çorum’un Osmancık ilçesinde buluşan emekliler, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattılar.
Edinilen bilgilere göre Ankara’da ikamet eden emekli Albay Mehmet Ceylan ve arkadaşları sosyal farkındalık projesi altında Çorum’un Osmancık ilçesinde buluşarak ihtiyaç sahiplerine ulaştı.
Kamuda çalışan ve emekli olan arkadaşları ile birlikte Osmancık Muhtarlar Derneği’ni ziyaret eden Mehmet Ceylan burada dernek başkanı Faruk Delibaş ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte projelerinden bahisle ihtiyaç sahibi ailelere yardım konusu üzerine görüştü.
Dernek başkanı Faruk Delibaş, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çalışkan, Muammer Demir, ve Yaşar Tezer ile görüşmelerini sürdüren emekliler ilk olarak ilçeye bağlı Doğan Köy’de tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak yardımda bulundular.
Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşımın önemini dile getiren emekli Albay Mehmet Ceylan; “ Ankara’da arkadaşlarla birlikte bir araya gelerek soysal farkındalık projesi olarak ihtiyaç sahiplerine yardım etme ve ihtiyaçlarını gidermek için karar aldık. Osmancıklı olarak ilk olarak ilçemizi seçtik ve Osmancık Muhtarlar Derneği ile birlikte çalışma içerisine girdik. Bundan sonrada Ramazan ayında yine ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımlarda bulunacağız” dedi.

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