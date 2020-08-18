YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Emeksiz alt kavşağındaki trafik sıkışıklığını gideriliyor

Emeksiz alt kavşağındaki trafik sıkışıklığını gideriliyor

MALATYA HABERLERİ  | 18.08.2020 17:48 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre yolu üzerindeki Emeksiz Kavşağı batı sağ girişinde düzenleme çalışması yapılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre yolu üzerindeki Emeksiz Kavşağı batı sağ girişinde düzenleme çalışması yapılıyor. Düzenleme çalışması, trafiğe rahatlama sağlayacak.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Ulaşım Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü Osman Engin, Emeksiz Kavşağı’ndaki düzenleme çalışması ile ilgili bilgi verdi.
Buhara Bulvarı Emeksiz Kavşağı girişinde yapılan çalışmanın trafiğe rahatlama sağlayacağını belirten Engin, “Vatandaşlarımızın ulaşımda rahat edebilmeleri için bu bölgemizde yeni bir sinyalizasyon çalışması yaptık. Bu sinyalizasyondan dolayı yolun genişletilmesi ihtiyacı ortaya çıktı.
1.5 metrelik bir genişletme çalışması yapıyoruz. Amaç, ileriye gidecek araçlar ile sola dönecek araçları birbirinden ayırmak. Böylece bu bölgede oluşan sıkışıklığı çözecek ve trafik akışında önemli bir rahatlama sağlamış olacağız” dedi.
Engin, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını sözlerine ekledi.
Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Emeksiz alt kavşağında yaşanan trafik sıkışıklığı ve muhtemel kazaların önüne geçilmiş olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp... Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp...
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada

Tuzla’da ticaret konut turizm bir arada

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Büyükşehir Belediyesinden kırsala yol hamlesi

Büyükşehir Belediyesinden kırsala yol hamlesi

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Malatya Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:07
Sabah
05:37
Öğle
12:36
İkindi
16:21
Akşam
19:24
Yatsı
20:48

Malatya Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Elif Eczanesi
Merkez
Melis Eczanesi
Merkez
Özşifa Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yeni Malatya Stadyumunun zemini bakıma alındı

Yeni Malatya Stadyumunun zemini bakıma alındı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Malatya’da antepfıstığı yaygınlaştırılıyor

Malatya’da antepfıstığı yaygınlaştırılıyor

Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor

Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.