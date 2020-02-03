Emektar müdür emekliye ayrıldı

Muş’un Varto ilçesindeki çeşitli okullarında öğretmenlik ve müdürlük yaptıktan sonra bir dönem milli eğitim müdürlüğü görevini de yürüten Müdür N. Sait Yetkiner emekliye ayrıldı.

Varto ilçesinin Gümgüm Mahallesi’nde dünyaya gelen ve çeşitli okullarda öğretmenlik ve müdürlük yaptıktan sonra yaklaşık 3 yıl Varto İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Yetkiner, en son görev yeri olan Varto Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevinde iken emeklilik kararı aldı. Müdür N. Sait Yetkiner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne’yi makamında ziyaret ederek emeklilik dilekçesini verdikten sonra veda ziyaretlerine başladı.

Ziyarette konuşan Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Müdür N. Sait Yetkiner’in emeklilik kararı aldığını belirterek, “Bundan dolayı bizleri ziyarete geldi. Kendisinin milli eğitime katkılarının çok olduğunu öğrendik. Başvurusunu yaparak emekliye ayrıldı. Bundan dolayı kendisine bundan sonraki hayatında başarılar dilerim” dedi.

Artık bundan sonra dinlenmek istediğini söyleyen Müdür N. Sait Yetkiner ise “Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki birçok okulda görev yaptık. Birçok öğrenci yetiştirdik. Bundan sonra da dinlenmem gerektiğini fark ettiğimden dolayı emekliye ayrıldım. İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, eğitimin her kademesinde uzun yıllar özveriyle çalışan N. Sait Yetkiner’e emeklerinden dolayı teşekkür ederek plaket verdi.



