Emet AK Parti delege seçimi

Emet AK Parti’de delege seçimleri gerçekleştirildi.

AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, yaptığı açıklamda, ’’AK Parti 7. Olağan kongre sürecinde ilçe mahallelerimizin delege seçimini merkez üyelerimizin yoğun katılımlarıyla teşkilat binamızda gerceklestirdik. Teşkilatımızla çok güzel bir ortamda demokratik bir ortamda seçimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu günümüzde bizi yalnız bırakmayan ilçe koordinatörlerimiz Ömer Tuncay ve Mücahit Savaş başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Delege seçiminde emeği geçen seçilen seçilmeyen buraya katılım yapan bütün dostlarımıza arkadaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

