Emet Belediyesi’nden sağlık çalışanları, jandarma ve polise tatlı ikramı

Kütahya’nın Emet ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, jandarma, polis ve sağlık çalışanlarına Korona virüs tedbirleri kapsamında yaptıkları üstün gayretleinde moral vermek amacıyla baklava ikramında bulundu.

Sağlık çalışanları, jandarna ve polis ekiplerinin koordineli bir şekilde ilçede çalışmalarını takdirle karşıladığını belirten Başkan Hüseyin Doğan, ’’Bu üç birimimiz belediye zabıtamız ile birlikte mesai saati gözetmeksizin gece gündüz çalışmakta. Sayın Kaymakmımızın koordinesinde kurulan ekipler yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılamakta, ilçemizde asayiş yçnünden tüm tedbirler alınmakta ve en önemli Korona virüs ile mücadelede Jandarma, Polis,Sağlık çalışanları ve zabıtamız ellerinden gelen bütün gayreti göstermektedir. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız. Tüm kurumlara yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.

