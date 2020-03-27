YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Emet Belediyesi’nden sağlık çalışanları, jandarma ve polise tatlı ikramı

Emet Belediyesi’nden sağlık çalışanları, jandarma ve polise tatlı ikramı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 27.03.2020 10:10 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, jandarma, polis ve sağlık çalışanlarına Korona virüs tedbirleri kapsamında yaptıkları üstün gayretleinde moral vermek amacıyla baklava ikramında bulundu.Sağlık çalışanları, jandarna ve polis ekiplerinin koordineli bir şekilde ilçede çalışmalarını takdirle karşıladığını belirten Başkan Hüseyin Doğan, ’’Bu üç birimimiz belediye zabıtamız ile birlikte mesai saati gözetmeksizin gece gündüz çalışmakta.

Kütahya’nın Emet ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, jandarma, polis ve sağlık çalışanlarına Korona virüs tedbirleri kapsamında yaptıkları üstün gayretleinde moral vermek amacıyla baklava ikramında bulundu.
Sağlık çalışanları, jandarna ve polis ekiplerinin koordineli bir şekilde ilçede çalışmalarını takdirle karşıladığını belirten Başkan Hüseyin Doğan, ’’Bu üç birimimiz belediye zabıtamız ile birlikte mesai saati gözetmeksizin gece gündüz çalışmakta. Sayın Kaymakmımızın koordinesinde kurulan ekipler yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılamakta, ilçemizde asayiş yçnünden tüm tedbirler alınmakta ve en önemli Korona virüs ile mücadelede Jandarma, Polis,Sağlık çalışanları ve zabıtamız ellerinden gelen bütün gayreti göstermektedir. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız. Tüm kurumlara yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Yolcu taşıyan araçlar polis denetiminden geçiyor

Yolcu taşıyan araçlar polis denetiminden geçiyor

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

Hisarcık’ta Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyon toplantısı

Hisarcık’ta Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyon toplantısı

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

"Yasaktan haberim yok" diyen İbrahim dedenin ihtiyaçlarını belediye ekipleri karşıladı

"Yasaktan haberim yok" diyen İbrahim dedenin ihtiyaçlarını belediye ekipleri karşıladı

Kütahya Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:21
Sabah
06:45
Öğle
13:10
İkindi
16:41
Akşam
19:26
Yatsı
20:44

Kütahya Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Esra Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Tülüoğlu Eczanesi
Gediz
Hayat Eczanesi
Simav
Polen Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'da kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

Okul bahçesine kuş evi

Okul bahçesine kuş evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.