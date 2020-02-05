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Emet ilçesinde nüfus 11 bin 362 oldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.02.2020 11:22 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçe merkezinin nüfusunun geçen yıla göre 205 kişi artarak 11 bin 362’ye yükseldiği bildirildi.Geçen yıl 11 bin 157 olan Emet merkez nüfusu, TÜİK tarafından açıklanan ADNS verilerine göre 205 kişi artarak 11 bin 362’ye yükseldi.Emet ilçe merkezi ve köylerinin toplam nüfusunun geçen yıl 19 bin 986 olduğu, bu yıl ise merkez nüfus 205 kişi artarken, köylerdeki nüfusda 327 kişi azalma olduğu ve 8 bin 829 olan köylerdeki nüfusun son verilere göre, 8 bin 502’ye düştüğü açıklandı.

Emet ilçesinde nüfus 11 bin 362 oldu

Kütahya’nın Emet ilçe merkezinin nüfusunun geçen yıla göre 205 kişi artarak 11 bin 362’ye yükseldiği bildirildi.
Geçen yıl 11 bin 157 olan Emet merkez nüfusu, TÜİK tarafından açıklanan ADNS verilerine göre 205 kişi artarak 11 bin 362’ye yükseldi.
Emet ilçe merkezi ve köylerinin toplam nüfusunun geçen yıl 19 bin 986 olduğu, bu yıl ise merkez nüfus 205 kişi artarken, köylerdeki nüfusda 327 kişi azalma olduğu ve 8 bin 829 olan köylerdeki nüfusun son verilere göre, 8 bin 502’ye düştüğü açıklandı. Bu verilere göre Emet ilçesinin köylerle birlikte nüfusu 122 kişi azalarak 19 bin 864 olarak belirlenmiş oldu.

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Kütahya Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Çavuşoğlu Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Anadolu Eczanesi
Simav
Çağla Eczanesi
Tavsanli
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