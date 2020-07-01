Emet pazarında sıkı korona virüs tedbirleri alındı

Kütahya’nın Emet ileçsinde Korona virüs (Covid-19) pozitif vakaları ve tedbir amaçlı karantinaların ardından 2 hafta aradan sonra açılan ilçe pazarında olağanüstü önlemler alındı.

İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri pazar yerinde gön boyunca denetim gerçekleştirdi.Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymayarak pazar yerine maskesiz gelen 3 vatandaşa 5326 sayılı kabahatler kanununa göre 900’er lira dan toplam 2 bin 700 TL para cezası kesti.

İlçede vaka sayısının azalması sevinçle karşılanırken, yetkililer vatandaşların rehavete kapılmaması yönünde uyarıda bulundu.

