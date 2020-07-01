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Emet pazarında sıkı korona virüs tedbirleri alındı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.07.2020 09:44 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ileçsinde Korona virüs (Covid-19) pozitif vakaları ve tedbir amaçlı karantinaların ardından 2 hafta aradan sonra açılan ilçe pazarında olağanüstü önlemler alındı.İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri pazar yerinde gön boyunca denetim gerçekleştirdi.Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymayarak pazar yerine maskesiz gelen 3 vatandaşa 5326 sayılı kabahatler kanununa göre 900’er lira dan toplam 2 bin 700 TL para cezası kesti.İlçede vaka sayısının azalması sevinçle karşılanırken, yetkililer vatandaşların rehavete kapılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Emet pazarında sıkı korona virüs tedbirleri alındı

Kütahya’nın Emet ileçsinde Korona virüs (Covid-19) pozitif vakaları ve tedbir amaçlı karantinaların ardından 2 hafta aradan sonra açılan ilçe pazarında olağanüstü önlemler alındı.
İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri pazar yerinde gön boyunca denetim gerçekleştirdi.Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymayarak pazar yerine maskesiz gelen 3 vatandaşa 5326 sayılı kabahatler kanununa göre 900’er lira dan toplam 2 bin 700 TL para cezası kesti.
İlçede vaka sayısının azalması sevinçle karşılanırken, yetkililer vatandaşların rehavete kapılmaması yönünde uyarıda bulundu.

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