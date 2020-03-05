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Emet protokolü, Ankara’da tedavi gören Uzman Çavuş Veli Özsoy’u ziyaret etti

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.03.2020 10:17 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçe protokolü, İdlip’de yaralanan 23 yaşındaki Uzman Çavuş Veli Özsoy’u, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner hain saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Veli Özsoy’u, tedavi gördüğü Ankara GATA’ da ziyaret ettiler.Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, ’’23 yaşındaki Uzman Çavuş Veli Özsoy’un durumu iyi.

Emet protokolü, Ankara’da tedavi gören Uzman Çavuş Veli Özsoy’u ziyaret etti

Kütahya’nın Emet ilçe protokolü, İdlip’de yaralanan 23 yaşındaki Uzman Çavuş Veli Özsoy’u, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner hain saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Veli Özsoy’u, tedavi gördüğü Ankara GATA’ da ziyaret ettiler.
Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, ’’23 yaşındaki Uzman Çavuş Veli Özsoy’un durumu iyi. Bu durum bizleri memnun etti. Tüm gazilerimizin kısa sürede iyileşmesi ortak temennimiz’’ dedi.
Uzman Çavuş Veli Özsoy, ’’Yaralandığım ilk günden itibaren Emet ve Kütahya halkımız ve ilçe protokolümüz her gün telefonla aradılar. Bu gün ziyaretime gelerek ayrıca beni sevindirdiler. Allah hepsinden razı olasun’’ diye konuştu.
Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı olan Binali Yıldırım, Gazi Veli Özsoy’u ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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