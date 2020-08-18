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’’Emet sanayisi için atılan adımlar önemli’’

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.08.2020 05:52 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet Yeni Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Sanayi Bölgesini ziyaretinde Emet sanayisi için atılan adımların önemli olduğunu belirtti.Emet Esnaf Odası Başkanı Abdullah Ünal eşliğinde dükkânları ziyaret eden Vali Çelik, esnafın talep ve önerilerini dinledi.Sanayi bölgesinin Emet Esnaf Odası Başkanlığı öncülüğünde hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Ünal, 87 adet yeni sanayi dükkanının altyapı, enerji ve çevre düzenlenmelerinin tamamlandığını bölgenin kısa sürede hizmete gireceğini söyledi.Emet’te sanayinin gelişmesi için atılan adımların önemine dikkat çeken Vali Çelik, Başkan Ünal ve esnaflara teşekkür ederek işlerinde başarılar diledi.

’’Emet sanayisi için atılan adımlar önemli’’

Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet Yeni Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Sanayi Bölgesini ziyaretinde Emet sanayisi için atılan adımların önemli olduğunu belirtti.
Emet Esnaf Odası Başkanı Abdullah Ünal eşliğinde dükkânları ziyaret eden Vali Çelik, esnafın talep ve önerilerini dinledi.
Sanayi bölgesinin Emet Esnaf Odası Başkanlığı öncülüğünde hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Ünal, 87 adet yeni sanayi dükkanının altyapı, enerji ve çevre düzenlenmelerinin tamamlandığını bölgenin kısa sürede hizmete gireceğini söyledi.
Emet’te sanayinin gelişmesi için atılan adımların önemine dikkat çeken Vali Çelik, Başkan Ünal ve esnaflara teşekkür ederek işlerinde başarılar diledi.

’’Emet sanayisi için atılan adımlar önemli’’

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