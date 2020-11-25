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Emet’de kadınlara ‘KADES’ mobil programı tanıtıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.11.2020 09:27 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde polis ve jandarma ekipleri şehrin en işlek noktalarında açtıkları stantda Kadın Acil Destek İhbar Hattı (KADES) mobil uygulamasını tanıttı.Emet Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, kadınların hizmetine acil durumlarda kullanmasını amaçlayan Kadın Acil Destek İhbar Hattı (KADES) mobil uygulamasının tanıtımını yapmak için ilçe merkezine stant kurdu.Emet ilçesi çarşı merkezde kurulan stantda kadınları bilgilendiren polis ve jandarma görevlileri, olası bir şiddet ve taciz gibi kötü eylemlerle karşılaşmaları durumunda kendilerine bir tuş kadar yakın olduklarını ifade etti.

Emet’de kadınlara ‘KADES’ mobil programı tanıtıldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde polis ve jandarma ekipleri şehrin en işlek noktalarında açtıkları stantda Kadın Acil Destek İhbar Hattı (KADES) mobil uygulamasını tanıttı.
Emet Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, kadınların hizmetine acil durumlarda kullanmasını amaçlayan Kadın Acil Destek İhbar Hattı (KADES) mobil uygulamasının tanıtımını yapmak için ilçe merkezine stant kurdu.
Emet ilçesi çarşı merkezde kurulan stantda kadınları bilgilendiren polis ve jandarma görevlileri, olası bir şiddet ve taciz gibi kötü eylemlerle karşılaşmaları durumunda kendilerine bir tuş kadar yakın olduklarını ifade etti. Kadınlara broşür dağıtan ekipler, bazılarının telefonuna KADES’i indirerek nasıl kullanacaklarını uygulamalı olarak gösterdi. 25 Kasım Gününün "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olması münasebetiyle kadın haklarının korunması, toplumsal farkındalığın arttırılmasını amaçlanan etkinliğe, kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

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