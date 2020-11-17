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Emet’te 7 okula ’’Okulum Temiz’’ belgesi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.11.2020 08:12 | Son Güncelleme

Kütahya Emet ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce “Okulum Temiz” Belgesi almaya hak kazanan okullara belgeleri verildi.Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, yaptığı açıklamada, ’’Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla "Okulum Temiz" belgelendirme programı yürürlüğe alındı.

Kütahya Emet ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce “Okulum Temiz” Belgesi almaya hak kazanan okullara belgeleri verildi.
Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, yaptığı açıklamada, ’’Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla "Okulum Temiz" belgelendirme programı yürürlüğe alındı. Bu protokolle okul ve kurumlarda öğrencilerin güvenilir ve hijyenik ortamda eğitim faaliyetlerine ulaşmaları amaçlanıyor. Başvuru öncesi okullar tarafından "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu" içerisinde belirtilen tüm faaliyetlerin, eylem planlarının, talimatların, eğitimlerin ve benzer işlemlerin tam olarak yerine getirilmesi, soru listesinde belirtilen şartların tamamlanmış olması öngörülüyor. Başvuru sonrasında ise Bakanlık ve TSE işbirliğinde oluşturulan eğitim programları ile yetkilendirilen Tetkik Görevlileri tarafından bu okullar yerinde denetlenip kontrol ve belgelendirmesi gerçekleştiriyor’’ dedi.
Şen, ’’Denetimleri yapılan ve belgeyi almaya hak kazanan okullarımız Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törenle belgelerini aldı. "Okulum Temiz" belgesiyle okullarımızın hijyen yönüyle daha güvenilir hale gelecek. Her okulumuzun bu belgeye sahip olabilmesi için çalışmalarımız sürüyor. İlçemizde 7 okulumuz belge almaya hak kazandı. Okulum temiz belgesi alan okullarımız, Gülten Dayıoğlu Anaokulu, 3 Eylül İlkokulu, Günlüce Şehit Adem Çağlayan İlkokulu, Gazi Emet İlkokulu, Gazikemal İlkokulu, Ashaboğlu Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu olmuştur. Okullarımızı tebrik ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

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