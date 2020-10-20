YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Emet’te ’’Kişisel gelişim ve mesleğe hazırlama eğitimi’’

Emet’te ’’Kişisel gelişim ve mesleğe hazırlama eğitimi’’

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.10.2020 15:57 | Son Güncelleme

Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen ’Kişisel gelişim ve mesleğe hazırlama eğitimi Emet Termal Otel’de yapıldı.Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2020 yılında göreve başlayan Sözleşmeli Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza Memurlarına yönelik olarak verilen eğitim 14-17 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.Eğitime Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkan Yardımcısı Mehmet Koçyiğit, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcıları, BTİ Şube Müdürü Fethi Şentürk, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı, Emet Orman İşletme Müdürü Mustafa Karagöz, Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı.Bölge Müdürü Hasan Keskin, yaptığı açıklamada, ’’Sözleşmeli Orman Mühendislerine yönelik olarak Kişisel Gelişim ve Mesleğe Hazırlama Eğitimini düzenleyen Genel Müdürlüğümüz Dış İlişler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığına teşekkür ederek; yapılan bu eğitimin yeni aramıza katılan meslektaşlarımızın kurum aidiyeti ve kurum kültürüne vakıf olmalarında büyük önem arz ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen ’Kişisel gelişim ve mesleğe hazırlama eğitimi Emet Termal Otel’de yapıldı.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 2020 yılında göreve başlayan Sözleşmeli Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza Memurlarına yönelik olarak verilen eğitim 14-17 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Eğitime Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkan Yardımcısı Mehmet Koçyiğit, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcıları, BTİ Şube Müdürü Fethi Şentürk, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı, Emet Orman İşletme Müdürü Mustafa Karagöz, Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı.
Bölge Müdürü Hasan Keskin, yaptığı açıklamada, ’’Sözleşmeli Orman Mühendislerine yönelik olarak Kişisel Gelişim ve Mesleğe Hazırlama Eğitimini düzenleyen Genel Müdürlüğümüz Dış İlişler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığına teşekkür ederek; yapılan bu eğitimin yeni aramıza katılan meslektaşlarımızın kurum aidiyeti ve kurum kültürüne vakıf olmalarında büyük önem arz ediyor. Eğitimin teşkilatımıza ve tüm kurum çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.
Düzenlenen Eğitimde, Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkan Yardımcısı Mehmet Koçyiğit kurum aidiyeti ve kurum kültürü, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer Erkan protokol ve sosyal davranış kuralları ile etkili iletişim, BTİ Şube Müdürü Fethi Şentürk sosyal medya ve algı yönetimi, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı ise orman koruma mevzuatı konularını anlattı.
4 gün süresince devam eden eğitim, hem kaynaşma hem de bilgilenme açısından verimli geçerken, katılımcılar tarafından da memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzeyi gören telefonuna sarıldı! Yüzeyi gören telefonuna sarıldı!
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor 3 puanla tanıştı
Denizlispor 3 puanla tanıştı
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
GÜNCELLEME - Mersin'de sebze meyve halinde çıkan yangında 3 depo hasar gördü
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı
Husumetlisi tarafından bacağından yaralandı

Kütahya Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
05:46
Sabah
07:08
Öğle
12:50
İkindi
15:52
Akşam
18:22
Yatsı
19:39

Kütahya Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

Atakent Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
Ferah Eczanesi
Simav
Merve Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
Milletvekili Kasap: "1453 Konutlarında yaşayan vatandaşlarımız mağdur ediliyor"
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Tavşanlı’da iki köy karantinaya alındı
Tavşanlı’da iki köy karantinaya alındı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.