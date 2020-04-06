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Emet’te metruk binalar yıkılıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.04.2020 10:22 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet Belediyesi tarafından kullanılmayan ve yıkılma tehlikesi taşıyan metruk evlerin yıkıldığı bildirildi.İç İşleri Bakanlığı’nın uyuşturucu ile mücadelede önemli gösterge olan metruk yapıların yıkımı konusunda emirleri gereği, ilçede yıkılma tehlikesi bulunan ve asayiş yönünden de hırsızlık, tespiti yapılan binalarda sit alanında bulunanlar için Kütahya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’ndan gerekli izinler alınarak belediye encümen kararı ile yıkılmaya başlandı.Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan,yaptığı açıklamada, ”Bakanlığımızın talimatları ile hem stratejik olarak hemde asayiş yönünden tehlike arz eden binalarımızı ekiplerimiz tek tek tespit ettiler.

Kütahya’nın Emet Belediyesi tarafından kullanılmayan ve yıkılma tehlikesi taşıyan metruk evlerin yıkıldığı bildirildi.
İç İşleri Bakanlığı’nın uyuşturucu ile mücadelede önemli gösterge olan metruk yapıların yıkımı konusunda emirleri gereği, ilçede yıkılma tehlikesi bulunan ve asayiş yönünden de hırsızlık, tespiti yapılan binalarda sit alanında bulunanlar için Kütahya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’ndan gerekli izinler alınarak belediye encümen kararı ile yıkılmaya başlandı.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan,yaptığı açıklamada, ”Bakanlığımızın talimatları ile hem stratejik olarak hemde asayiş yönünden tehlike arz eden binalarımızı ekiplerimiz tek tek tespit ettiler. Alınan karar gereği mülkiyet sahipleri tarafından yıktırılması talep ediliyor. Verilen süre içerisinde yıkılmaz ise, belediyemizce yıkılıp yüzde 20 fazlası mal sahiplerinden tahsil ediliyor. Bu kararlarlar mülkiyet sahiplerine tebliğ edilip yapının görünen bir yerine de asılmaktadır. Belediyemiz mevzuat çerçevesinde vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır. Yıkım kararı çıkan yapıların sahipleri, yıkım için belediyemiz fen işleine başvururlarsa gerekli destek verilecektir’’ dedi.
Emet belediyesi tarafından ilerleyen günlerde tehlike arz eden tescilli yapılara da, çelik profil ve çelik hasırla güvenlik önlemleri alınacağı öğrenildi.

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Kütahya Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Altun Eczanesi
Merkez
Selam Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Doğan Eczanesi
Gediz
Anadolu Eczanesi
Simav
Çağla Eczanesi
Tavsanli
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