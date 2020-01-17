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  4. Emet’te okullara robotik kodlama ve yabancı dil atölyeleri müjdesi

Emet’te okullara robotik kodlama ve yabancı dil atölyeleri müjdesi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.01.2020 17:31 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı, Ashaboğlu Ortaokulu’nda düzenlenen törenle sona erdi.Emet ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek tarafından başlatılıp, desteklenen kitap okuma kampanyası ile bölgede ve ülke genelinde farkındalık oluşturulan bir çalışmaya imza atıldığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, ’’Bu kampnaya 2.

Kütahya’nın Emet ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı, Ashaboğlu Ortaokulu’nda düzenlenen törenle sona erdi.
Emet ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılının birinci döneminde İlçe Kaymakamı Hasan Çiçek tarafından başlatılıp, desteklenen kitap okuma kampanyası ile bölgede ve ülke genelinde farkındalık oluşturulan bir çalışmaya imza atıldığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, ’’Bu kampnaya 2. dönemdede aynı heyecan ve kararlılıkla devam edecek. ’Cumhuriyet’ten Milli Egemenliğe 2023’e 2023 sayfa aç’ kitap kampanyamızla sayın Kaymakamımızın himayelerinde her hafta pazartesi günleri bir okulumu zda etkinlik düzenleyerek haftaya kitap okuyarak başlıyoruz. Kampanyanın başladığı günden bugüne 2 milyon sayfa kitap okundu. Yine Kaymakamlığımız organizasyonunda robotik kodlama, teknolojik atölye ve yabancı dil atölyeleri çalışmalarımızı sürerken, yapacağımız ihale ile ilçemizin en büyük okuluna çok ciddi bir kaynağı aktararak eğitime hizmete devam edeceğiz. Kitap kampanyamıza tüm kamu kurumlarımız sahiplendi. Sayın Cumhuriyet başsavcılığımızca tüm okullarımıza 2 bin kitap hediye edildi. Daha da kitap bağışlarının yıl sonuna kadar devam edeceği ifade edildi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Meslek hayatımızın en verimli yılı olan bu eğitim yılı 2. dönem de aynı şekilde devam edecek” diye konuştu.
Öğrencilik hayatında en mutlu olduğu zamanların tatil dönemleri olduğunu ifade eden Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ”Çünkü tatilerde daha fazla kitap okuyabilir, daha fazla gezebilir ve dinlebilme imkanına kavuşurduk. Bu eğitim yılı oldukça verimli geçen bir dönem oldu. Özellikle Ashaboğlu okulumuz meslek liselerine hazırlıkta iyi bir performans sergiledi. Ayrıca bu okulumuzda 5/A sınıfımız hem Kasım ayında hemde Aralık ayında en çok kitap okuyan sınıfımız oldu. Kendilerine başarı belgesi vereceğiz. Aynı başarıyı diğer sınıflarımızdan da bekliyoruz. 2. dönemde okulumuzda robotik kodlama ve yabancı dil atölyelerini de hizmete açacağız. Bunun müjdesini de sizlere şimdiden vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Program, okul öğrencilerince eğitim döneminde yapılan el işi ve resimlerden oluşan sergi gezisi ile sona erdi. Emet ilçesinde 3 bin öğrenci yarı yıl tatiline girdi.

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Bahadır Eczanesi
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Emek Eczanesi
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